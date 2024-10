Rapinatori arrestati al casello A4

Avevano rapinato la titolare di un Compro Oro a Milano, la mattina del 22 settembre. Fatto il colpo, sono scappati in macchina ma non sono riusciti però a farla franca perché i carabinieri della Compagnia di Bergamo con il supporto dei colleghi del Nucleo investigativo li hanno fermati al casello dell’A4 di Grumello del Monte, dove la loro fuga è terminata. In tre sono finiti in manette, tutti italiani (di Romano di Lombardia, Riva di Solto e Capriolo), con precedenti. Dopo aver colto di sorpresa la titolare del negozio Compro Oro si erano dileguati con la refurtiva a bordo di una Fiat Panda bianca. Un cittadino ha chiamato il 112 segnalando quanto era avvenuto poco prima lungo la via. La segnalazione della rapina è giunta alla centrale operativa di Milano che a sua volta ha allertato i colleghi bergamaschi che hanno inviato delle pattuglie in perlustrazione in autostrada, come possibile via di fuga dal capoluogo lombardo. A pochi minuti dall’allarme i militari hanno intercettato al casello di Grumello del Monte una vettura con a bordo i tre che corrispondevano alla descrizione fornita dalla vittima ai carabinieri intervenuti subito dopo la rapina. Anche il modello dell’auto corrisponde a quella della segnalazione. I tre vengono fatti scendere dalla vettura per essere perquisiti. E durante i controlli i carabinieri trovano parte della refurtiva, oltre che i documenti di riconoscimento della titolare del Compro Oro che aveva subito la rapina. Il tutto le è stato successivamente restituito. Dopo ulteriori accertamenti, i rapinatori sono stati quindi arrestati, con misura convalidata dal gip che ha disposto per loro il carcere.

F.D.