Rapina di un cellulare Processo rinviato 9 anni per mancata rogatoria

Manca la rogatoria dall’Egitto, il processo per rapina che vede imputato un giovane egiziano, Mohamed Faridi, rinviato dopo ben nove anni. La rapina di un cellulare che vede imputato il giovane ora in Egitto - assistito dall’avvocato Marcello Perillo - è avvenuta il 30 marzo 2014 nel sottopassaggio della stazione di Lecco, con vittima un extracomunitario residente a Nibionno. Del giovane egiziano, riconosciuto individuato dalla forze dell’ordine, è stata chiesta per tre volte la rogatoria all’Egitto, che non è mai stata comunicata. Ieri il giudice Giulia Barazzetta ha aggiornato l’udienza in attesa di una risposta alla nuova richiesta che sarà inviata dalla Procura di Lecco all’Egitto. A.Pa.