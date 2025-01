Ranica, irrompe nel supermercato con il casco in testa e minaccia la cassiera. Poi la fuga in scooter con il bottino

Ranica (Bergamo), 2 gennaio 2025 – Rapina, nel tardo pomeriggio di oggi, al discount MD di Ranica, in via Marconi. E’ successo intorno alle 17. Nel market a quell’ora c’erano solo due clienti.

Il malvivente, volto coperto da un casco integrale, ha fatto irruzione nel discount e una volta all’interno ha intimato alla cassiera di aprire il cassetto ed è scappato con un bottino ancora da quantificare: dalle prime informazioni non sarebbe ingente.

In una mano l’autore della rapina impugnava qualcosa (non è chiaro cosa) ma era infilato in un sacchetto di carta e nessuno è stato in grado di dire se fosse una pistola. Presi i contanti, il rapinatore ha raggiunto velocemente l’uscita, è salito su uno scooter che aveva parcheggiato all’esterno poco prima ed è fuggito facendo perdere le tracce.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bergamo per i rilievi e le ricerche del malvivente.