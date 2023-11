Raffica di infortuni sul lavoro. Le conseguenze peggiori per un diciottenne a Corenno

A 18 anni, si è ribaltato mentre era alla guida di una motocarriola, all’interno di un cantiere di Dervio (Lecco), in via Andreani a Corenno Plinio. L’infortunio è avvenuto ieri alle 14, e ha coinvolto un giovane operaio che stava lavorando alla ricostruzione di un muro privato. Le cause dell’infortunio non sono ancora state ricostruite. Il giovane ha riportato ferite a una spalla e alla gamba, ritenute serie ma non tali da metterlo in pericolo di vita. è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Gravedona. Ferite importanti anche per un lavoratore di 58 anni rimasto ferito ieri alle 10 mentre era al lavoro in un’azienda di via Bergamo a Galbiate, trasportato in codice giallo a Lecco, mentre non è in gravi condizioni un operaio di 38 anni, infortunato in una ditta di via Mameli a Merate ieri mattina.