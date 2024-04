Qui Bergamo Dall’operaio generico al perito informatico

Perito informatico, 1 posto. Requisiti: diploma di perito informatico; Mansioni: assistenza software e soluzione sistemi per il punto cassa, registratori di cassa e software collegati: Contratto: a tempo indeterminato, apprendistato se under 30 senza esperienza; Sede di lavoro: Gorle; Inviare curriculum vitae a segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it, codice 21312. Operatore di magazzino Junior, 1 posto. Requisiti: possesso patentino muletto; Mansioni: carico/scarico, preparazione ordini e supporto alla produzione per taglio e stesura tessuti su macchinari; Contratto: o tempo determinato, con possibile trasformazione indeterminato; Sede di lavoro: Seriate; Cv a segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it, codice 21035. Operaio/a generico/a, 1 posto. Requisiti: età minima 18 anni, patente B; Mansioni: addetto allo stampaggio di materie plastiche a giornata o turni; Contratto; tirocinio/tempo determinato; Sede di lavoro: Castione della Presolana; Inviare curriculum vitae a impiego.clusone@provincia.bergamo.it, codice 21403.