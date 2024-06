Quanti derby nel Girone B. E c’è Milan Futuro

Il sorteggio dei tre gironi di serie C ha inaugurato la stagione 2024/2025. Una premessa che ha riservato un occhio di riguardo alle cosiddette “squadre B“, inserite ciascuna in un raggruppamento diverso.

L’Atalanta Under 23 è rimasta nel girone A, mentre il Milan Futuro, grande novità del momento, inizierà la sua avventura nel girone B, con il conseguente spostamento nel girone C della Juventus Next Gen.

Particolare curiosità è stata riservata ai giovani rossoneri di Daniele Bonera, che in questo loro atteso anno d’esordio dovranno misurarsi con rivali di grande storia come Ascoli, Perugia, Pescara, Spal e Ternana (senza dimenticare Arezzo, Carpi, Rimini e quel Campobasso). I rossoneri si misureranno anche con squadre nuove come Legnago, Pianese, Pineto e Sestri Levante.

Un raggruppamento che si preannuncia combattuto, senza una favorita d’obbligo, con le due formazioni appena retrocesse dalla B, Ascoli e Ternana, decise a respingere le ambizioni di Pescara e Spal. Diverse squadre si candidano come sorprese del torneo: Gubbio, Lucchese, Pontedera, Torres, Virtus Entella e Vis Pesaro sono determinate a scalare posizioni nel girone che vedrà l’esordio storico del Milan Futuro.

Girone A. Un girone che preannuncia una pretendente alla promozione decisa a partire in pole-position è invece quello contrassegnato dalla lettera A, dove il Vicenza, che ha perso il balzo tra i cadetti solo al termine della finale play off, è intenzionato conservare gelosamente il pronostico che la vede favorita, nonostante gli opposti propositi di altre aspiranti grandi di assoluto valore come il Padova o di indubbio blasone come Novara, Pro Vercelli e Triestina, senza trascurare FeralpiSalò e Lecco, appena scese dalla B (anche se alla prese con le difficoltà collegate alla "ripartenza") e un Lumezzane che progetta in grande stile. Rimane questo il raggruppamento dove saranno impegnate le formazioni lombarde, dove spicca l’Atalanta Under 23, con Albinoleffe, Giana, Pergolettese, Pro Patria, Renate e la novità assoluta Alcione, matricola al pari di Caldiero e Clodiense, che avranno il compito di farsi valere in un campionato che presenta altre avversarie da tenere strettamente sotto controllo come Arzignano, Trento e Virtus Verona.

Il girone C propone, secondo una consolidata tradizione, "scontri" molto caldi in tutti i sensi. Toccherà alla Juventus Next Gen veleggiare nell’impervio mare del raggruppamento sud, dove affronterà avversarie di assoluto rilievo come Avellino, Benevento, Catania, Crotone, Foggia e Trapani, ma anche contendenti che sono decise a tornare in alto come Casertana, Latina, Messina, Taranto, Sorrento e Cavese. Per i giovani bianconeri sono poi in programma incontri tutti da verificare come quelli con Altamura, Cerignola, Giugliano, Monopoli, Picerno, Potenza e Turris.

La stagione che prenderà il via il prossimo 25 agosto e si concluderà il 27 aprile, incoronando le tre reginette che potranno salire direttamente in serie B e dando così il via ai play off che proclameranno la quarta squadra che conquisterà l’ambito biglietto per volare tra i cadetti.

Luca Marinoni