Quadruplicati in un anno i sequestri di droga

Aumentano i sequestri di stupefacenti dal parte della Questura di Como, passati da 5 a 22 chili nell’ultimo anno, in un quadro statistico di risultati rimasto sostanzialmente invariato rispetto ai dodici mesi precedenti. In occasione delle celebrazioni del 171° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, sono stati divulgati i dati dell’attività. Le persone controllate sono scese da 36 a 27mila, i veicoli da 10 a 7mila, gli arrestati sono invece passati da 121 a 161. Da 68 armi sequestrate si è passati a 39, ma i rilasci di porto d’armi sono aumentati, da 1400 a quasi 1700. Diminuiti i rilasci di permessi di soggiorno, 600 in meno, di ricongiungimenti familiari e di nulla osta al lavoro, mentre le espulsioni sono passate da 413 a 542, aumentate le richieste di asilo politico, da 550 a 950. Per contro, è stata incrementata l’attività di rilascio dei passaporti, passati da 11 a 24mila. In controtendenza risulta invece l’attività della polizia stradale: quasi raddoppiati i controlli di persone, da 9 a 15mila, di veicoli da 7 a 11mila, e i relativi sequestri, da 180 a 196, in un quadro di attività che vede numeri al rialzo per ogni voce, compresi arresti e denunce, seppure con un impiego di pattuglie identico all’anno precedente. Pa.Pi.