Progetto depuratore C’è un “siluro”

La relazione di Acque Bresciane sulla condotta sublacuale? Affonda il progetto di depuratore che prevede il doppio impianto a Montichiari e Gavardo con scarico nel Chiese. Lo rilevano i comitato GAIA Gavardo, La Roccia e Visano Respira, in merito alla relazione di Acque Bresciane sulle condotte sub lacuali che fanno parte dell’attuale collettore fognario del Garda. Il nodo fondamentale riguarda i tempi. Nella relazione viene esplicitato che ci vorranno 8 anni per realizzare il progetto di Gavardo e Montichiari. "Innanzitutto – sottolinea Filippo Grumi, ingegnere e presidente di GAIA - con 8 anni di tempo, viene meno l’elemento che nello studio dell’Università di Brescia aveva premiato la scelta Gavardo Montichiari, ovvero la tempistica di 5 anni. Con il nuovo valore, la scelta vincente è Peschiera con circumlacuale". Non solo. "Se oggi si preme per la sostituzione delle condotte – sottolineano i tre comitati - perché ormai prossime ai 40 anni di esercizio, ovvero al 2025, ci chiediamo come questo sia compatibile con il progetto del collettore che invece richiese 8 anni, ovvero almeno il 2031".