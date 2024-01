Pro Patria, polveri bagnate. Con l’AlbinoLeffe è 0-0

di Luca di Falco

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Allo stadio Speroni Pro Patria e AlbinoLeffe si prendono un punto a testa, forse con qualche rammarico in più per i padroni di casa, che allungano comunque a cinque le gare per la serie positiva con un avvio di 2024 da imbattuti.

Nel primo tempo sono gli uomini di Colombo a rendersi maggiormente pericolosi con l’estremo difensore Marietta che fa valere dei riflessi importanti per tenere inviolata la propria porta cosa che peserà nell’economia del match dato le poche emozioni della seconda frazione di gioco. Al 13’ triangolazione Mallamo-Ndrecka con tiro di questi fuori, poi al 20’ serpentina d’applausi in area del francese Pitou, ma Marietta fa buona guardia. Al 26’ sono ancora prodigiosi i riflessi di Marietta su Castelli, mentre poco dopo sul cross di Brentan, Toccafondi sul secondo palo non è lesto ad infilare Rovida, non approfittando di una ghiotta occasione per portare in vantaggio i suoi. Poi al 35’ ancora Marietta salva sul colpo di testa ravvicinato di Castelli e successivamente Rovida con le gambe respinge su Longo.

Prima dell’intervallo Marietta dice ancora no a Stanzani mentre Castelli in mezzo all’area liscia il pallone. Nel secondo tempo calano i ritmi, forse ci si accontenta anche di un pari per poter muovere la classifica e tra la girandola di sostituzioni da una parte e dell’altra, prevale rispetto ai primi quarantacinque minuti, un maggior tatticismo perché come aveva previsto saggiamente alla vigilia l’allenatore della Pro Patria, sbagliare un colpo in questa partita avrebbe significato un passo indietro rispetto alle acquisizioni recenti.