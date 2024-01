Pro Patria, l’ora della svolta. Spareggio con l’AlbinoLeffe

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Alle 16.15 oggi lo stadio Carlo Speroni ospita il match tra Pro Patria e AlbinoLeffe. Una sfida tra due formazioni che hanno fatto della difesa a 3 un mantra. "Siamo una squadra matura, ma oggi non dobbiamo assolutamente sbagliare altrimenti non avremo capito bene le cose dopo tre vittorie di fila - avverte in conferenza stampa alla vigilia il mister bustocco Riccardo Colombo-: questa è una partita delicata, spero che i miei ragazzi abbiano bene in testa che ci aspetta una partita difficile contro una squadra forte. Abbiamo visto i video dell’AlbinoLeffe: dobbiamo stare ancora più attenti".

Per quanto concerne l’Albinoleffe dello stesso tenore le dichiarazioni dell’allenatore Giovanni Lopez perché i seriani nel loro caso devono archiviare lo scivolone di Fiorenzuola di domenica scorsa: "Affrontiamo una Pro Patria che ha entusiasmo e che in questo momento sta molto bene".

PRO PATRIA (3-4-2-1): Rovida; Minelli, Saporetti, Moretti; Renault, Bertoni, Mallamo, Ndrecka; Stanzani, Pitou; Castelli. All.: Colombo.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Milesi, Marchetti, Gatti; Borghini, Munari, Brentan, Zanini, Piccoli; Zoma Longo. All.: Lopez

Luca di Falco