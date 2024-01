Pro Patria da playoff. Nel 2024 solo vittorie

ARZIGNANO (Vicenza)

Terza vittoria di fila e Arzignano sorpassato in classifica per una Pro Patria che sembra aver trovato il giusto assetto con il 3-4-2-1. Su un campo difficile come quello veneto, i tigrotti di mister Riccardo Colombo sono infatti protagonisti di una prova molto attenta, dal portiere Rovida ai giocatori di movimento, con la perla poi nella seconda frazione di gioco di Castelli, ancora a segno, che corre a festeggiare sotto la curva occupata dai tifosi bustocchi in trasferta, assaporando un colpaccio che vale tre punti d’oro.

Mister Colombo ha preparato al meglio questa gara, contro un avversario scorbutico, cui però i biancoblù, per l’occasione in completo nero, prendono le misure con capitan Nicco faro del gioco e garante degli equilibri tattici tra i tre reparti. Al 24’ delal ripresa il gran spunto di Castelli porta in vantaggio la Pro Patria, con un tiro secco da appena dentro l’area sul quale il portiere avversario non può fare nulla. Un vantaggio di misura che la Pro Patria, sospinta anche dai propri tifosi accorsi in Veneto, difende poi con ordine e senza particolari difficoltà, nonostante il tentativo di arrembaggio nel finale della formazione vicentina.

Luca Di Falco