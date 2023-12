Principio d’incendio. Scatta l’evacuazione dell’ufficio postale

Ieri mattina, intorno alle 8.30, l’ufficio postale di Rezzato è stato teatro un principio d’incendio. Il rogo sembra essere stato generato da un corto circuito causato da alcuni fili di un condensatore rimasti scoperti durante i recenti lavori di ristrutturazione. Tutti gli operatori presenti sono riusciti a mettersi in salvo, visibilmente spaventati ma fortunatamente illesi. Non ci sono stati feriti. Al momento dell’incidente, nessun utente si trovava agli sportelli. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con un’autoscala e la Polizia Locale per gestire la situazione. L’ufficio postale è stato prontamente evacuato per le necessarie verifiche e precauzioni. Grazie all’efficace intervento delle autorità e al lavoro degli addetti, l’ufficio è stato riaperto già nella giornata di ieri, assicurando la continuità dei servizi postali per la comunità locale. Mi.Pr.