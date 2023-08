Prima regola a Milano: Evitare le foto sui social per partire tranquilli

"Evitare di rendere pubblica la partenza attraverso l’uso dei social". Parte da qui il piccolo decalogo per partire più tranquilli per le vacanze estive riguarda realizzato da Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo. Vietato condividere su internet selfie con valige, porte di casa che si chiudono o viaggi in auto: sono segnali inequivocabili che la casa è vuoto. Nell’era del web e delle connessioni anche la criminalità si adegua. Ecco perché "anche se la tentazione di “esibire” sui social la nostra vacanza è forte – si raccomanda il tour operator – occhi indiscreti possono seguire i nostri spostamenti e calcolare quanto tempo staremo lontani da casa". La seconda regola è "caricare i bagagli al riparto da sguardi indiscreti". Soprattutto se si parte in auto, è bene preferire orari in cui il rischio di essere osservati è inferiore. Il terzo comportamento da adottare riguarda la protezione dell’abitazione: "È bene dotarsi si un sistema di video-sorveglianza, anche rudimentale se non si vuole spendere troppo, che ci avvisi in caso di effrazione".

Se possibile, poi, occorre cancellare segni dell’assenza: la posta che si accumula nel portalettere, lo zerbino sollevato fuori dalla porta, i fiori non curati sui balconi: un aiuto può arrivare da parenti e vicini di casa. Può essere utile lasciare le chiavi di casa a persone fidate, evitando però "di lasciarle vicino alla porta o sotto allo zerbino" in attesa che arrivi qualcuno. Il piccolo decalogo per dominare la preoccupazione dei furti si conclude con un suggerimento: mai lasciare denaro e gioielli in casa ma proteggerli aprendo una cassetta di sicurezza in banca.

L.B.