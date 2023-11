Prima la tutela del clima: "Obiettivo emissioni zero"

Essere smart significa anche sostenere la tutela dell’ambiente e del clima per creare comunità a emissioni zero. Per questo la Rete dei Comuni Sostenibili ha deciso di lanciare una campagna per chiedere a tutte le amministrazioni d’Italia di inserire, nello statuto dei loro enti, lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente, due concetti che dal 2022 sono entrati a far parte anche della Costituzione italiana.

"Cerchiamo di promuovere e condividere buone pratiche e partecipiamo a molte iniziative che selezionano progetti innovativi – spiega il presidente della Rete Comuni Sostenibili, Valerio Lucciarini De Vincenzi –. Cogliamo anche la necessità di promuovere campagne unificanti, di significato generale, che i Comuni della Rete e altri che manifestano interesse rivendicano. È per questo che siamo a proporre ai Comuni italiani un’iniziativa specifica che può avere grande valore simbolico, stimolata anche dalla recente approvazione bipartisan dell’inclusione del principio di tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana. Abbiamo redatto un modello di articolo, che invieremo alle amministrazioni, per integrare nello statuto comunale la sostenibilità, con riferimento agli obiettivi dell’Onu e alla necessità di contrastare l’emergenza climatica. Naturalmente, si tratta di una proposta adattabile secondo ciò che già contengono i testi di statuto in vigore. Lo riteniamo un atto simbolico in grado di completare il lavoro concreto che moltissime realtà stanno già svolgendo".

Roberto Canali