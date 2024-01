Presunta bronchiolite, eseguita l’autopsia

È stata eseguita ieri l’autopsia sul corpicino della neonata di appena due mesi morta la notte tra il 6 e il 7 gennaio in ospedale a Desenzano per una presunta bronchiolite. In attesa di conoscerne l’esito, il pm ha già restituito la salma ai parenti e concesso il nullaosta per la sepoltura. L’inchiesta, aperta per omicidio colposo, è attualmente a carico di ignoti. Stando ai primi, sommari, accertamenti, non risultano essere state poste in essere da sanitari e medici condotte foriere di responsabilità penali. Ma l’indagine è ancora appunto solo all’inizio.La bimba, seconda figlia di una coppia originaria della Romania trasferita in Italia da un decennio, di casa a Gozzolina di Castiglione delle Stiviere (Mn) - il padre è un operaio - da qualche tempo non stava bene. Aveva contratto un’infezione alle vie respiratorie. Un paio di giorni prima di essere portata in prontosoccorso era stata visitata da un pediatra che le aveva prescritto un trattamento. Poi è peggiorata.