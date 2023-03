Presezzo, blitz al ritrovo di moto truccate per fermare le sfide tra ragazzini

Evoluzioni in moto in una strada cittadina

Biassono, Christian Donzello morto a 16 anni: "Strada usata come circuito, ma i controlli non bastano"

Presezzo (Bergamo) – Blitz della polizia municipale nel ritrovo di giovani e giovanissimi motociclisti nell’area industriale di Presezzo, accanto alla Statale 342: il bilancio finale dell’operazione è stato 16 sanzioni.

L’area in questione, in via I maggio, è nel mirino delle forze dell’ordine da tempo perché diventata nel fine settimana ritrovo di ragazzini a bordo delle loro moto truccate che sfilano a tutta velocità sulla strada, sfidandosi in evoluzioni spericolate, in una situazione che ricorda quella in cui è morto il 16enne Christian Donzello a Biassono, in provincia di Monza.

Anche nel paese bergamasco i giovani, che arrivano dalle cittadine vicine, si sistemano a bordo della strada per assistere alla pericolosa sfilata delle moto elaborate.

Il ritrovo, sabato, è stato però interrotto dall’intervento massiccio delle forze dell’ordine che hanno bloccato gli accessi alla strada e controllato tutti i mezzi presenti, fermando anche quelli che cercavano di scappare. In tutto sono stati sanzionati 4 giovani che cercavano di scappare, 2 per modifiche illegali al ciclomotore e 10 per targhe occultate.