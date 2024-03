Possanzini: "Mantova è il momento decisivo"

Dopo avere ripreso la sua marcia con il poker inflitto nel turno infrasettimanale alla Virtus Verona ed essere tornato a +6 sul Padova, il Mantova deve trovare subito nuove conferme alle sue ambizioni. Conferme che la capolista dovrà cercare in un impegno delicato come quello odierno casa di una Pergolettese decisa a fare risultato. Ne è consapevole anche mister Possanzini, che a Crema dovrà scontare il secondo turno di squalifica: "Ci attende un avversario complicato, che oltre tutto gioca in casa e, come tutte, ha bisogno di punti per centrare il suo obiettivo. Noi dobbiamo giocare la nostra partita con tranquillità e consapevolezza dei nostri mezzi. Io sono tranquillo e sto cercando di trasmettere questa qualità ai ragazzi".

I biancorossi ripartiranno con la Pergolettese dalla bella prova messa in mostra con i rossoblù scaligeri e dall’ulteriore testimonianza della forza del gruppo: "Sono ragazzi seri - è la spiegazione dell’ex attaccante -. Chi è entrato martedì ha fatto benissimo, ma non avevo dubbi". (4-3-3): Festa; Radaelli, Redolfi, Brignani, Celesia; Trimboli, Burrai, Muroni; Galuppini, Mensah, Fiori.