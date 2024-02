Portava droga in carcere . Avvocato patteggia 4 anni

Ha patteggiato a 4 anni e due mesi Gianni Ferriero, 48 anni, avvocato di Treviglio (sospeso disciplinarmente dall’ordine degli avvocati fino al 2027), finito nei guai per la cessione di droga in carcere (venne arrestato dopo la cessione di 0,49 grammi di cocaina a un suo assistito albanese nella sala colloqui del carcere) e per la Jaguar presa in leasing e ritrovava incendiata, dopo che aveva denunciato il furto. Assistito dagli avvocati Carlo Cofini e Simona Prestipino, aveva già concordato il patteggiamento con il pm Marchisio e ieri mattina in udienza preliminare (gup Moreschi) la conferma. Con il periodo già trascorso in carcere dal 23 febbraio al 3 maggio 2021 e con quello ai domiciliari fino a giugno, ora che ha il via libera del giudice Ferriero potrà espiare la pena con l’affidamento in prova ai servizi sociali. Mentre per gli altri imputati coinvolti nella vicenda è stato rinviato al 10 maggio.

Due, Arber Shabani (avvocato Emanuela Sabbi), e Nicola Ranica (avvocato Luigi Riccardi), 39 anni, di Romano, che nel 2022 era finito nell’inchiesta sul gruppo di Antegnate per dei proiettili, hanno chiesto l’abbreviato.

Hanno anche due condanne a 7 e 10 anni per associazione ai fini di spaccio. Francesco Donadoni