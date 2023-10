Ponte Via Volturno. Il via è in anticipo

Si sono conclusi con un anticipo di 17 giorni rispetto ai tempi previsti i lavori di ripristino strutturale del ponte di via Volturno. L’intervento si era reso necessario dopo il grave danneggiamento subito a fine agosto del 2022 per l’urto di un automezzo. Il danno provocato ha comportato l’immediata chiusura al traffico della viabilità, sia di via Volturno sia della tangenziale ovest, ma il settore strade del Comune è riuscito a trovare la soluzione per ripristinare tempestivamente la viabilità in un’arteria fondamentale per il collegamento tra Nord e Sud dell’intera provincia. In meno di tre mesi, poi, l’impresa appaltatrice ha effettuato i lavori (circa 1,5 milioni di euro), terminati con il collaudo ed il taglio del nastro di venerdì mattina. Presente anche Alessandro Baronchelli, responsabile del settore Strade della Loggia, al suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione.