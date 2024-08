Bergamo, 569 candidati per 14 posti nella polizia locale: ma quando guadagna un vigile?

Se gli aspiranti vigili di Bergamo fossero nell’esercito, sarebbero in numero sufficiente da formare un battaglione. Al bando chiuso lo scorso 5 agosto per 14 posti nella polizia locale, infatti, hanno risposto ben 569 candidati. D’altro canto, parliamo di contratto a tempo indeterminato.

L’annuncio aveva previsto inizialmente 8 assunzioni ma, grazie al nuovo Piano di fabbisogno del personale approvato dalla Giunta bergamasca il 29 luglio scorso, saranno 14. Il 29 agosto si parte con la prova scritta sottoposta dalla società Selexi in modalità informatizzata e in presenza a Milano. La prova orale, prevista dal 5 settembre al 12 settembre, si svolgerà invece a Bergamo presso la sede della Protezione civile in via Coghetti. Le assunzioni avverranno già da ottobre 2024.

L’ingresso nella polizia locale

Al loro ingresso nel corpo di Polizia locale di Bergamo, i nuovi agenti svolgeranno un corso di formazione organizzato dall'Associazione di Polizia locale delle province di Bergamo e Lecco in collaborazione con l'Università orobica e il Comando della Polizia locale, che prevede 159 ore complessive di formazione (comprese quelle per il conseguimento della patente di servizio e ore di addestramento tecniche e operative) nei giorni di venerdì e sabato a partire dall'11 ottobre e fino a fine novembre. A dicembre si svolgeranno gli esami di profitto.

Nei giorni in cui non saranno impegnati nel corso, i nuovi assunti saranno già assegnati ai vari servizi del Comando (centrale operativa, ufficio di polizia giudiziaria, ufficio illeciti, ufficio servizi) e affiancheranno le pattuglie del pronto intervento per attività di presidio appiedato o controlli di polizia stradale, come previsto nell'ambito del completamento della loro formazione

Quanto guadagna un vigile

Lo stipendio degli agenti di polizia municipale è regolato dal contratto collettivo nazionale di categoria rinnovato l’ultima volta il 16 novembre 2022, benché possano esistere variazioni a seconda dei diversi Comuni. Gli agenti semplici guadagnano dai 1.762 ai 1.804 euro al mese, quelli scelti 1.854. L’assistente scelto ha invece un salario di 1.984 euro, che salgono a 1.917 per un viceispettore e a 2.011 per un ispettore. Per quanto riguarda i graduati più alti, i vicecommissari prendono 2.204 euro mentre i comandanti arrivano a 2.401,50 euro.