Polizia e Cattolica di Brescia insieme per migliorare conoscenza interculturale

Studenti e ricercatori universitari in trasferta nell’Ufficio Immigrazione della questura. È possibile grazie a un protocollo d’intesa tra Polizia e Cattolica di Brescia, affiancate in un pionieristico progetto per migliorare la conoscenza dei fenomeni interculturali e supportare gli agenti nel lavoro di rilascio dei documenti con l’offerta di traduzioni e mediazioni. L’accordo, siglato ieri dal questore Eugenio Spina (foto) e dal prof. Mario Taccolini, coordinatore delle strategie di sviluppo della sede bresciana della Cattolica, mira a rinnovare, potenziandolo, un protocollo avviato nel 2015. In prima linea c’è in particolare il Cirmib, il Centro di ricerca sulle migrazioni coordinato dalla prof. Maddalena Colombo. "Tutto è nato anni fa per spiegare agli stranieri la ragione dei ritardi nell’emissione dei passaporti e dei permessi di soggiorno, dovuta a una grande mole di lavoro di cui dobbiamo farci carico - ha spiegato Spina -. Gli studenti ci aiutarono a contattare i referenti delle comunità e da allora si è creata una proficua sinergia, che si amplia sempre più, e favorisce azioni comuni". B.Ras.