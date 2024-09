Omicidio Yara Gambirasio, archiviato il procedimento sulla pm Letizia Ruggeri

Bergamo, 18 settembre 2024 – È stato archiviato il procedimento che vedeva indagata per frode processuale la pm del caso Yara, Letizia Ruggeri, a Venezia. Il procedimento nasceva da una denuncia di Massimo Bossetti contro un giudice e una cancelleria della Corte d'assise di Bergamo in ordine ai reperti del processo che portarono alla condanna del muratore all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne scomparsa il 26 novembre del 2010 e trovata morta tre mesi dopo.

Il gip di Venezia di fronte a una richiesta di archiviazione aveva disposto l'iscrizione nel registro degli indagati del pm. I legali di Bossetti si erano opposti all'archiviazione che invece il gip di Venezia ha disposto.

Al centro del procedimento archiviato c'era la conservazione dei 54 campioni di Dna, prelevati dagli abiti di Yara e contenenti la traccia mista di vittima e assassino, spostati dal frigo dell'ospedale San Raffaele di Milano all'ufficio "Corpi di reato” del tribunale di Bergamo. Secondo l'ipotesi della difesa di Bossetti, il cambio di destinazione avrebbe interrotto la catena del freddo alterando il materiale biologico e la possibilità' di nuove analisi.

Un'operazione, questa è sempre la tesi rigettata dal gip veneziano Alberto Scaramuzza, che sarebbe stata ordinata dalla pm Letizia Ruggeri eludendo l'allarme dei carabinieri sul rischio di deterioramento dei campioni di Dna e rendendo complicata la possibilità' di un processo di revisione. "Ho fatto curare con le massime cautele le 54 provette fino al passaggio in giudicato della sentenza. Nelle provette non c’è più niente che possa essere analizzato" si era difesa la pm accusata di frode processuale e depistaggio. Secondo la sentenza definitiva della Cassazione, la ginnasta tredicenne, sparita dopo essere andata in palestra il 26 novembre 2010, venne uccisa da Massimo Bossetti. Il suo corpo senza vita fu ritrovato il 26 febbraio 2011. La decisione del gip arriva dopo la richiesta di archiviazione della Procura di Venezia alla quale si era opposta la difesa di Bossetti.