Più risparmi, sicurezza e luci a led a Sirmione: ecco come funziona

L’amministrazione comunale punta al risparmio energetico e alla sicurezza e per farlo scommette sulla tecnologia Led. La municipalizzata Sirmione servizi ha sostituito 3.900 punti luce sul territorio della penisola catulliana, di cui 676 nel centro storico, adottando così integralmente la tecnologia che consente di contenere i costi, ma non le prestazioni. Il sistema è infatti dotato di luci “intelligenti“ le cui emissioni cambiano a seconda della necessità e delle condizioni di buio e luce, riducendo la dispersione dei raggi verso l’alto e l’inquinamento luminoso, tutto a vantaggio del comfort dei pedoni. In contemporanea il Comune ha avviato l’installazione di attraversamenti pedonali luminosi che prevedono la posa di un impianto di arredo urbano composto da due pali con due barre Led laterali incassate, due corpi illuminanti, due segnali con ottiche lampeggianti e sensori radio. "Il progetto garantisce maggior sicurezza per i pedoni e al tempo stesso segnala in modo più efficace agli automobilisti in avvicinamento di rallentare" spiega l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Campagnola. Nove quelli già approntati, tra cui in via Marx, strada che prima era particolarmente buia e ora è percorribile senza problemi. B.Ras.