Piovono alberi sulle strade, salva coppia

Giorni e notti di intense piogge e di vento hanno creato qualche allarme nel Cremasco con la necessità di interventi dei vigili del fuoco. Primo intervento di rilievo a Rubbiano dove poteva andare molto peggio alla coppia lodigiana che sabato sera, mentre stavano tornando a casa a bordo della loro auto, si è vista cadere un albero addosso. Erano le 20 passate da pochi minuti e a Opel Mokka stava procedendo nel comune di Rubbiano, quando una forte folata di vento ha abbattuto un albero. La pianta è finita sulla carreggiata mentre stava passando la vettura. Fortunatamente il conducente, un lodigiano di 58 anni, è riuscito a frenare e la pianta ha solo parzialmente colpito l’auto, senza creare conseguenze a lui e alla donna di 61 anni che era al suo fianco. Sul posto sono stati fatti arrivare i vigili del fuoco per togliere la pianta dalla strada. I due occupanti l’auto sono stati visitati e invitati ad andare in pronto soccorso ma, viste le loro condizioni, entrambi hanno declinato l’invito, rifiutando il trasferimento in ospedale. A seguire una serie di interventi per strade allagate con qualche disagio per gli automobilisti.

P.G.R.