Pergolettese in crisi: "Serve tranquillità"

Crema (Cremona)

Impegno casalingo difficilissimo per la Pergolettese che oggi pomeriggio alle ore 16,15 allo stadio Voltini ospita la capolista Mantova in un derby lombardo che si annuncia vibrante e combattuto con le due formazioni in lotta per raggiungere al più presto gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

I cremaschi reduci da due ko consecutivi cercano davanti al pubblico amico un risultato di prestigio per migliorare una classifica preoccupante che al momento vede Arini e compagni in piena zona spareggi retrocessione.

A inquadrare l’incontro odierno mister Giovanni Mussa: "E’ una gara complicata, dobbiamo giocare con le nostre armi. Questo è il momento di rimanere tutti uniti e compatti per raggiungere tutti insieme la salvezza, la società è vicina,la tifoseria deve stare dalla nostra parte, deve credere in quello che facciamo perché se ci salviamo lo faremo tutti insieme. In questo fine settimana affrontiamo una squadra di alto livello e la classifica rispecchia il valore del Mantova, formazione che abbina bel gioco e risultati".

Pergolettese: Soncin, Bignami, Arini, Lambrughi, Tonoli, Artioli, Mazzarani, Figoli, Bariti, Caia, Guiu Villanova.