Pergolettese all’esame Pro Vercelli. Mussa: "È dura ma ne usciremo"

CREMA (Cremona)

Vincere per allontanare la pericolosa zona play out,questo l’intento della Pergolettese che oggi pomeriggio alle ore 18,30 ospita allo stadio Voltini la Pro Vercelli.

La squadra cremasca dopo il convincente successo ottenuto sette giorni fa in quel di Trento cerca davanti al pubblico amico continuità e punti per abbandonare il sedicesimo posto in classifica che vuol dire a fine stagione spareggi per non retrocedere nei dilettanti.

Stando alla rifinitura che si è svolta ieri dovrebbe essere confermato il modulo 3-5-2 che dovrà essere efficace in tutti i reparti per contrastare al meglio la compagine piemontese reduce dalla pesante debacle casalinga rimediata nello scorso turno con la Giana che a Crema vorrà il riscatto immediato. L’incontro odierno sarà diretto dal Signor Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata.

A inquadrare la sfida di giornata mister Giovanni Mussa : "Abbiamo fame di punti e faremo il massimo per prenderli in questa difficile gara. Il nostro obiettivo è il risultato pieno vista la partita dello scorso fine settimana e come stiamo. In questo momento non ha alcun valore il pareggio : dobbiamo provare ad ottenere i tre punti e mi aspetto una grande prova dai miei giocatori. L’equilibrio che ricerchiamo deve essere anche a livello emozionale, cioè quello di stare sempre in partita nonostante quello che può succedere durante la gara. La Pro Vercelli sta attraversando un periodo non positivo e arriverà a Crema per invertire il trend,quindi dovremo avere l’approccio giusto". "Questa squadra è forte e lo dimostrerà perché io ho grande fiducia nei miei ragazzi che sono professionisti di alto spessore che vogliono lasciare al più presto questa scomoda posizione di classifica".

PERGOLETTESE: Soncin, Tonoli, Arini, Piccinini, Bariti, Mazzarani, Artioli, Andreoli, Felicioli, Caia, Guiu Villanova.

Raffaele Sisti