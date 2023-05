Pensionata muore 9 giorni dopo l’incidente

È deceduta al Papa Giovanni XXIII nove giorni dopo il ricovero per le ferite riportate nell’incidente di Ponte Nossa, lungo la Statale 671, tra il Ponte del Costone e la Valle Del Riso. Si chiamava Loredana Filisetti, aveva 68 anni ed era di Ardesio. Nell’incidente era rimasto ferito in modo lieve anche il marito, Pierangelo Zanoletti. Il decesso, domenica. Loredana Filisetti in paese era molto conosciuta per l’attività di volontariato e l’impegno in oratorio. Lascia, oltre al marito, due figlie e due nipoti.

"Tutti conoscevano Loredana – la ricorda il sindaco Yvan Caccia – Era attivissima in ambito sociale, con gli anziani, e per tanti anni ha aiutato i parroci nell’organizzare i Cre". Il giorno dell’incidente i due coniugi viaggiavano a bordo di una Punto quando si sono scontrati con una C3 che arrivava dalla direzione opposta. Ferite lievi anche per le persone a bordo della Citroen. Filisetti era stata trasferita in ospedale con l’elisoccorso. Per i rilievi erano intervenuti i carabinieri della stazione di Ardesio.

F.D.