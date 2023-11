“Ha soffocato i suoi due bimbi, piangevano troppo”: mamma di 27 anni di Pedrengo accusata di doppio infanticidio

Pedrengo (Bergamo), 4 ottobre 2023 – L’accusa è di quella terribili: aver ucciso i suoi due figli di pochi mesi. Per questo è stata arrestata dai carabinieri e portata in carcere stamattina una donna 27enne di Pedrengo di origini indiane e adottata da piccola da una famiglia orobica. A far scattare la follia assassina potrebbe essere stato il pianto prolungato dei bambini. “Un gesto – sottolineano gli investigatori – che escluderebbe la possibile connotazione colposa”.

La morte

L’inchiesta avrebbe preso il via dopo la morte del bambino di due mesi avvenuta il 25 ottobre 2022. Una seconda tragedia che seguiva quella della sorellina di quattro mesi nel 2021 e archiviata come morte in culla. Troppo simili le due morti e in entrambi i casi la 27enne era sola in casa.

L’autopsia

La Procura ha disposto l'autopsia e la riesumazione del corpo della sorellina. Il danneggiamento della bara della piccola però non ha permesso di ottene dati particolarmente provanti. Sembra però che per entrambi le morti vi siano comunque elementi o analogie medico-legali che insieme all’inchiesta sul campo hanno portato la Procura ad arrestare la donna contestandogli il reato di duplice infanticidio.

Padrengo, l'abitazione della 27enne con i suoi bambini

Compressione del torace

In particola l’esito della autopsia sul corpicino del bimbo,metteva il risalto come la morte fosse stata “causata inequivocabilmente da una asfissia meccanica acuta da compressione del torace: secondo gli investigatori tale asfissia meccanica era stata ottenuta attraverso un’azione volontaria, che evidenziava l’obiettivo di causare la morte del bambino".

L’inchiesta e la prima morte

La morte nel 2022 del bimbo aveva evidenziato la necessità di andare a rivedere e rivalutare anche il decesso della sorellina avvenuta il 15 novembre 2021. Anche in quell’occasione a casa era presente solo la madre, la quale aveva sostenuto di aver dato il latte alla bambina e di averla fatta digerire in braccio fino a farla addormentare, per poi constatare, dopo essersi fatta una doccia, che la piccola nella culla era diventata cianotica e non respirava più. “Il medico intervenuto – spiegano gli inquirenti - nel constatare il decesso della bambina, in assenza di evidenti segni esteriori visibili all’esame esterno, aveva dichiarato di aver aspirato abbondante latte dal tubo endotracheale della bambina e aveva quindi spiegato che probabilmente la nascita prematura della stessa, nata di 7 mesi, aveva comportato un deficit della deglutizione, così da ritenere che la morte fosse avvenuta per cause naturali, riconducibili alla Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), comunemente nota come “morte in culla”, e che non fossero necessari ulteriori approfondimenti, consentendo il funerale della piccola.

L’indagine e i riscontri

L’’indagine, proseguita in modo tradizionale, sentendo specialisti, famigliari e amici della donna e attraverso l’analisi della corposa documentazione medica acquisita, ha consentito di mettere in fila una lunga di gravi indizi di colpevolezza a carico della donna. Anche una serie di dichiarazioni discordanti fornite dalla giovane nel corso del tempo non hanno trovato poi una corrispondenza reale.

Prematura ma sana

La bambina, sebbene nata prematura e leggermente sottopeso, al momento delle dimissioni dall’ospedale e nelle successive visite pediatriche era risultata sostanzialmente sana, come il fratello. Tutti elementi a favore di una morte avvenuta non per cause naturali, ma per asfissia. Una “una condotta omicida – si legge nel comunicato dei carabinieri di Bergamo – analoga a quella utilizzata dall’indagata nei confronti del secondo genito, sia con l’utilizzo di un cuscino, a cui la donna aveva fatto riferimento, indicandolo quale possibile causa del soffocamento accidentale della piccola, solo dopo aver appreso delle indagini a proprio carico.

Nessun disturbo psichico

"Nel corso dell’indagine – spiegano i militari dell’Arma – non è emerso, dall’esame della documentazione sanitaria dell’indagata prima e dopo gli eventi criminosi, un disturbo di tipo psichico della donna, pertanto si ritiene che la stessa abbia agito nella piena capacità di intendere e di volere, apparendo lucida, ben orientata, con grande capacità di linguaggio, razionalizzazione e freddezza, caratteristiche palesate, tra l’altro, nell’organizzazione della propria difesa, dopo aver scoperto di essere sospettata dei due infanticidi”.