Bergamo, lavori conclusi: riaperta la passerella ciclo pedonale della Greenway di via Castagneta

Bergamo, 8 luglio 2024 – Completati i lavori riguardanti l'intervento di rifacimento della passerella ciclo pedonale della Greenway di via Castagneta, a Begamo, che ha una lunghezza complessiva di 140 metri circa. Le operazioni finali di smantellamento dell'area di cantiere, e la contestuale riapertura al transito, si sono concluse infatti nel pomeriggio di oggi.

L'intervento ha previsto la sostituzione di tutte le travi (in totale 22) con nuove in larice lamellare, la rimozione degli arcarecci e loro sostituzione con nuovi profili in acciaio, la posa di una nuova pavimentazione in lamiera di acciaio antiscivolo, in sostituzione di quella lignea, e la posa delle lamiere a protezione delle nuove travi in legno lamellare.

"L'accesso alla passerella – spiega l'assessore ai lavori pubblici Ferruccio Rota - è stato impedito al transito ciclo pedonale nel mese di febbraio 2024, anzitempo rispetto l'effettivo inizio dei lavori, per ragioni di pubblica incolumità. Le strutture lignee versavano in avanzato stato di degrado e, in particolare, la pavimentazione risultava particolarmente scivolosa. Le effettive lavorazioni ad opera dell'impresa appaltatrice, e sotto la direzione dello stesso progettista Ing. Alberto Zanchi, sono iniziate nel mese di maggio ed ora concluse. Sono particolarmente contento, quindi, che la cittadinanza possa usufruire da oggi della nuova passerella in tutta sicurezza". Il costo complessivo dell'opera è stato di circa 400mila euro.