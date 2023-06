Passaporto, basta attese Il “Qr code” semplifica

BERGAMO

Basta lamentele e code. Buone notizie per i bergamaschi che affollano gli uffici della Questura per ottenere il rilascio dei passaporti. Grazie ad un’intuizione degli agenti addetti a questo servizio e ai loro colleghi esperti in informatica, d’ora in avanti tutta la procedura, anche in vista dei viaggi estivi, sarà più snella e facile. I poliziotti, infatti, hanno realizzato non uno, bensì due Qr code per sveltire le pratiche dell’accesso alle prenotazioni. Un sistema che è il primo assoluto a livello nazionale. Ma come funziona il tutto? Un Qr code rimanda direttamente a una serie di informazioni sull’iter da seguire e i documenti da preparare per ottenere il passaporto. Un altro Qr code, il più importante, collega direttamente al sistema delle prenotazioni. "In questo modo - spiega il questore Stanislao Schimera - anche le persone non avvezze all’utilizzo di computer o sistemi informatici, saranno in grado di collegarsi rapidamente al servizio di prenotazione semplicemente inquadrando il codice. Ormai gli smatphone li usano tutti, a differenza magari dei computer. Il sistema del Qr code è semplicissimo perchè è sufficiente inquadrarlo con la fotocamera".

Michele Andreucci