"Partita complicata. Bene il punto"

Tra le note positive per Palladino ci sono gli stessi punti di un anno fa in classifica e la seconda partita senza subire gol, a dimostrazione di una ritrovata solidità difensiva: "Un ottimo punto, abbiamo fatto uno step in più e sono orgoglioso dei miei ragazzi che hanno lottato e si sono ’’sporcati’’: questo non era nelle nostre corde - ha risposto il tecnico del Monza a fine gara -. Dovevamo dare continuità all’ottima partita contro il Sassuolo e sono soddisfatto. Abbiamo rischiato, tanti tiri da fuori, ma potevamo anche vincere nel finale".

Quindi l’allenatore del Monza riporta il focus dove - al momento - merita di stare: "Il punto è fondamentale, arriviamo a 29 e il focus resta portare a casa la salvezza il prima possibile. Il nostro percorso di crescita continua".

Quindi un commento sui nuovi: "Djuric può crescere sotto tutti gli aspetti, oggi avevo bisogno di una boa davanti e dobbiamo capire meglio i momenti per cercarlo. Zerbin ha fatto due ingressi ottimi, con l’atteggiamento giusto e spirito giusto. Può fare più ruoli, lo abbiamo preso per questo".

