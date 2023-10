Ossanesga, una chierichetta distribuisce la Comunione ai fedeli. Scoppia la polemica

Valbrembo (Bergamo) – Una scena inconsueta, durante la messa mattutina di domenica 22 ottobre, sta facendo discutere i fedeli bergamaschi (e non solo). Nelle immagini che stanno rimbalzando tra profili social e siti ultra cattolici si vede una bambina, una chierichetta, che affiancata da una “collega” distribuisce la Comunione ai fedeli accanto al parroco. Accade nella parrocchia di Ossanesga, frazione di Valbrembo. Un momento della celebrazione che qualcuno ha prontamente ripreso, forse proprio per denunciarne la straordinarietà. Alla Curia di Bergamo sono arrivate diverse mail di lamentela.

Le immagini che stanno facendo discutere (dal profilo Instagram di Silerenonpossum)

Nel video si vede il parroco, don Eros Accorigi, distribuire l'Eucarestia e alla sua destra la bambina fare altrettanto. Il sacerdote ha poi spiegato: "Ero rimasto senza ministro straordinario della Comunione. Ho pensato di chiedere alla bimba che mi stava servendo Messa come chierichetta. Che mi pare la più pura di cuore in mezzo a tanti peccatori. Sembra quasi che abbia ucciso una persona, non mi pare che sia stata vilipesa l'Eucarestia… non mi pare proprio”. Dalla Curia sono intervenuti il vicario generale don Davide Pelucchi e l'ufficio liturgico, che hanno esortato il parroco a non ripetere più questo comportamento.

Anche sui social le opinioni si dividono: mentre i più puristi condannano la scelta del parroco, sottolineando che solo i consacrati possono toccare quello che i credenti ritengono essere il corpo di Cristo, c’è anche chi invece assolve il parroco. “Ottima iniziativa, quella di questa parrocchia: bene, molto bene – si legge su un sito –. Purtroppo non sono lì vicino, sennò andrei subito a prendere l'ostia da quella giovanissima ministrante, che è sicuramente più pura e degna lei di toccare il Corpo di Cristo, di tanti pretonzoli che chissà quante ne combinano quando non stanno a dir messa”.