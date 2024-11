Parco Le Cornelle in festa, nato cucciolo di scimmia a rischio estinzione. Il sesso? Un mistero

Bergamo – Due buone notizie, per altrettante specie animali, arrivano dal Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo, in provincia di Bergamo. Partiamo dai “nuovi nati”: è infatti venuto alla luce un cucciolo di scimmia Saimiri Sciureus, mammifero tutelato dal programma europeo EEP (European Endangered Species Programme) per le specie minacciate direttamente o indirettamente dall’attività umana.

Al Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo (BG) si festeggia la nascita di un cucciolo di scimmia Saimiri Sciureus

Nel primo periodo di vita, i cuccioli di questa specie vivono a stretto contatto con i genitori aggrappandosi alle loro schiene, non rendendo visibile parte del loro corpo. Per questa ragione, non si conosce ancora il sesso del cucciolo.ù

Yuki, la cucciola di leopardo delle nevi nata al Parco Faunistico Le Cornelle lo scorso luglio

Era invece nata lo scorso luglio Yuki, cucciola di leopardo delle nevi cui era stata diagnosticata la “swimmer puppy syndrome”, condizione rara per cui i cuccioli nascono piatti sul petto e sull'addome, lasciandoli con le zampe aperte. Con l'avvio di una terapia alimentare integrativa, associata ad un intenso piano di fisioterapia, Yuki non presenta più difficoltà di deambulazione: le sue condizioni stanno migliorando a vista d’occhio.