Cornelle, è morto Romeo: era la tigre simbolo del parco faunistico

Bergamo, 18 marzo 2024 – Aveva quattordici anni, tutti vissuti all’interno del Parco Faunistico Le Cornelle, dove era nato l’11 maggio del 2020. E per questo la tigre siberiana Romeo ne era diventata un simbolo, amato dai visitatori e dal personale del parco. Da qualche giorno Romeo non c’è più. A portarlo via è stato un tumore legato all’età avanzata: alcuni mesi fa erano stati allertati i veterinari della struttura a causa dei comportamenti anomali dell'animale. Dopo accertamenti medici era stato diagnosticato un tumore alla milza.

Nel giro di pochi giorni è stato organizzato un intervento salvavita all’ospedale veterinario universitario di Milano. L’intervento era andato bene regalando a Romeo alcuni mesi in ottime condizioni. Purtroppo però il tumore era già in metastasi e pochi giorni fa Romeo aveva dato ancora segni di malessere.

"La scomparsa di Romeo è stata un duro colpo per tutti noi – commentano Nadia e Emanuele Benedetti, titolari del parco faunistico - era come se fosse parte della famiglia! Con il suo temperamento gentile ma deciso, ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori dei keeper che l’hanno accudito e delle migliaia di visitatori che l’hanno incontrato. Il suo ricordo continuerà a vivere attraverso il nostro impegno costante nel preservare e proteggere la meravigliosa biodiversità che lui tanto bene rappresentava”.