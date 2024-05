Nuovo arrivo al Parco Le Cornelle: è festa per il cucciolo di gufo africano

Bergamo, 10 maggio 2024 – Si avvicina la Festa della Mamma e il Parco Le Cornelle a Valbrembo, nella Bergamasca, festeggia con l'arrivo di un nuovo cucciolo di Bubo africanus, simpatico rapace notturno di medie dimensioni originario dell’Africa sub-sahariana, e con due appuntamenti speciali degli Educazoo sabato 11 e domenica 12 maggio, dedicati all'approfondimento del rapporto genitori/figli nel mondo animale.

Il cucciolo di gufo africano

Parte della famiglia degli strigidi – il gufo africano può raggiungere un’altezza di 45 cm e un peso che varia da 480 a 850 g, con un’apertura alare fino a 33 cm. Il colore della sua testa spazia dal grigio pallido all’ocra chiaro e i suoi occhi sono tipicamente di un colore giallo vivo, come nell’immaginario collettivo. La testa è coronata da due curiosi ciuffi auricolari, ovvero “ciuffetti” di penne la cui funzione è strettamente legata al mimetismo e alle condizioni del rapace, e il corpo è di colore bruno grigiastro, mentre nella parte inferiore diventa più chiaro. Il cucciolo, di cui non si è ancora potuto stabilire il sesso, inizierà a volare al compimento delle sette settimane di età.

I visitatori potranno scorgerlo, insieme agli altri esemplari, nell’exhibit a loro dedicato. Il gufo africano non è in via d’estinzione – è infatti inserito nella categoria “rischio minimo” nella Lista Rossa dell’IUCN (International Union for Conservation of Nature) che fornisce informazioni sullo stato di conservazione di animali e piante – ma, come tutti i rapaci, è una specie molto sensibile ai cambiamenti ambientali e climatici e riprodurre questo volatile in cattività è importante per la sua conservazione.

Educazoo

Proprio in questa scia, proseguono gli appuntamenti con “Educazoo”, il progetto nato per sensibilizzare sulle specie in via d’estinzione e avvicinare visitatori e animali sotto la guida esperta di un naturalista. Per festeggiare il nuovo arrivo e celebrare la Festa della mamma, sabato 11 e domenica 12 maggio, l’appuntamento sarà con il format “Mamme bestiali” per approfondire il rapporto genitori/figli nel mondo animale. Sabato 18 e domenica 19 maggio, invece, in occasione del World Species Congress, il Parco offrirà ai visitatori un’esperienza interattiva di conoscenza dell’impegno verso la protezione della biodiversità.