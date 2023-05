Panettieri, manager e saldatori col posto fisso

Progettista impianti, 1 posto. Contratto: da valutare in base a età ed esperienza. Sede di lavoro: Como. Centro per l’impiego di Como: codice 17239. Segretaria commerciale, 1 posto. Contratto: part-time. Sede di lavoro: Albese con Cassano. Centro per l’impiego di Erba: 17241. Fabbro lattoniere, 1 posto. Contratti: tempo determinato o apprendistato. Sede di lavoro: San Siro. Centro per l’impiego di Menaggio: 16909. Panettiere, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Garzeno. Centro per l’impiego di Menaggio: 17237. Project manager, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Lecco. Centro per l’impiego di Lecco: codice 7399. Carpentiere saldatore, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Valmadrera. Centro per l’impiego di Lecco: codice 7495