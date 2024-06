Pagliuca brinda con i Boston Celtics e ora sogna il triplete

Da Dublino a Boston, in mezzo un oceano e 27 giorni di distanza. Stephen Pagliuca, (nella foto) quattro settimane dopo il trionfo calcistico con l’Atalanta vincitrice dell’Europa League, ieri notte ha esultato per il trionfo cestistico dei suoi Boston Celtics nella finale NBA stravinta per 4-1 contro i Dallas Mavericks. Un titolo che Boston attendeva da 16 anni, il titolo numero 18, che fa dei Celtics la franchigia più vincente nella storia del basket professionistico a stelle e strisce. Due trionfi in un mese che il 68enne finanziere di Brooklyn ha vissuto nella medesima veste di coproprietario, ruolo che riveste sia a Boston che a Bergamo. Pagliuca è un ex giocatore di pallacanestro di alto livello, ha giocato a metà anni settanta nella formazione dei Blu Devils della Duke University, uno dei college più vincenti del basket universitario americano. Un percorso è simile a quello del suo socio in nerazzurro Antonio Percassi, che a sua volta ha giocato in serie A con l’Atalanta proprio nello stesso periodo e come lui si è poi ritirato a soli 23 anni per intraprendere una carriera imprenditoriale ai massimi livelli mondiali.

Divisi da un oceano, ma molto simili i profili dei due, Pagliuca più uomo di finanza, Percassi più di impresa, Pagliuca più uomo di basket, Percassi più uomo di calcio: entrambi uomini di successo, nell’economia come nello sport. Entrambi affiancati nel ruolo di braccio destro dai rispettivi figli: Joseph Pagliuca ha giocato anche lui nel basket universitario e ora siede nel consiglio d’amministrazione atalantino, Luca Percassi è stato calciatore professionista, anche nel Chelsea, e oggi è ad della Dea. Due famiglie legate allo sport. E alle vittorie. Ieri il sito web nerazzurro si è complimentato con il suo co-owner: "Atalanta BC si congratula con i Boston Celtics e Stephen Pagliuca per la conquista del titolo NBA". E non è finita: tra meno di due mesi l’Atalanta sarà impegnata nella SuperCoppa Europea, il 14 agosto a Varsavia ,contro il Real Madrid. Chissà che Pagliuca non faccia il tris a suggellare un anno d’oro per le sue squadre. Fabrizio Carcano