Padre di cinque figli. Malore fatale alla partita di calcetto

Il malore mentre giocava a calcetto con gli amici. Doveva essere una serata di svago come tante altre. Poi la corsa in ospedale che si è rivelata inutile. Non c’è l’ha fatta Matteo Ferrecchia, il 43enne, di Castelli Calepio, sposato, padre di cinque figli, che martedì sera marzo si era sentito male mentre stava giocando una partita di calcetto con i suoi amici. Il 43enne era infatti solito trascorrere qualche ora di svago al campetto di Rovato, di via Franciacorta. E proprio durante la partita, pochi minuti dopo le 20, Ferrecchia all’improvviso si è accasciato a terra. Era presente anche la compagna che in evidente stato di choc è stata soccorsa da un’altra ambulanza. Nel frattempo le condizioni del 43enne si sono rivelate subito gravissime: trasportato in elisoccorso all’ospedale, il 43enne non ce l’ha fatta.