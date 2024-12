Bergamo, furto al Baretto di San Vigilio: “Rapiti mamma e papà orso, ci aiutate a ritrovarli?”

Bergamo, 30 dicembre 2024 – Furto al Baretto di San Vigilio in Città Alta a Bergamo. Nella notte tra domenica e lunedì, sono spariti due grossi orsi di peluche, che sono le mascotte dello storico locale, appena fuori dal capolinea della funicolare. Da sempre gli orsi sono tre e formano una famiglia: mamma, papà e il figlio. Ma stamattina il piccolo è rimasto da solo.

Dopo aver scoperto quanto accaduto, stamattina, i gestori del locale hanno lanciato un appello sui social, con la speranza di ritrovare i peluche: “Ieri sera sono stati rapiti Mamma Orsa e Papa Orso al Baretto. Orsetto è tanto triste. Vorrebbe tornassero a casa presto. Ci aiutate a trovarli?”

Bergamo, Baretto di San Vigilio: "Rapiti Mamma e Papà orso, aiutateci a ritrovarli" (foto Instagram)

Numerose e immediate le reazioni al post su Instagram, che vede allegata anche una fotografia della famiglia e un’altra con Orsetto da solo davanti alla porta del locale. Tutti gli utenti si dicono increduli del furto e non trovano parole per commentare l’episodio.