Orio al Serio, tentato furto al municipio: ladri frugano nei cassetti e mangiano snack. Poi la fuga

Orio al Serio, 19 agosto 2023 – Tentato furto nella notte tra venerdì e sabato al municipio di Orio al Serio, in via Locatelli. Due malviventi si sono introdotti all’interno dopo aver forzato una finestra, nella speranza di trovare qualcosa di prezioso.

Il tutto è avvenuto attorno all’1.30: i due sono riusciti a crearsi un varco per entrare al piano inferiore della struttura, in un locale adibito a magazzino ma nel quale non sono conservati averi o documenti sensibili. Dopo aver frugato nei cassetti mettendo tutto in disordine, hanno trovato giusto il tempo per pasteggiare con alcuni snack che i dipendenti tengono in un armadietto prima che il loro movimento venisse captato da un sensore dell’impianto d’allarme.

In pochi minuti sul posto è giunta una pattuglia di Sorveglianza Italiana, già impegnata in un normale servizio di controllo del territorio: la guardia giurata ha sorpreso i due ancora all’interno del municipio mettendoli in fuga.

Visionate le telecamere di videosorveglianza si è scoperto che i due già da diversi minuti si aggiravano per le strade verificando se le auto posteggiate fossero chiuse o aperte: giunti in via Locatelli hanno invece cambiato obiettivo, decidendo di intrufolarsi nella sede del comune.