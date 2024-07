Orio al Serio, domenica 21 luglio sciopero dei controllori di volo: orario e servizi garantiti

Bergamo, 18 luglio 2024 – Disagi in vista per viaggiatori in transito nell’aeroporto di Orio al Serio, nella Bergamasca: domenica 21 luglio, lo scalo sarà interessato da uno sciopero dei controllori di volo.

La protesta, avrà una durata di 4 ore (dalle 13 alle 17), e potrebbe causare ritardi e cancellazioni di voli. Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per legge, secondo l'elenco dei voli predisposto dall'Enac sulla base della normativa in vigore, nonché tutti i voli da e per l'aeroporto di Venezia.

La mobilitazione è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl e Fast Av, e organizzata per protestare contro il mancato adeguamento dello scalo bergamasco al ruolo di aeroporto strategico, nonostante il gran sviluppo e aumento di voli registrato negli ultimi vent'anni.

In primo luogo, i sindacati lamentano condizioni di lavoro sempre più difficili, con un aumento significativo del carico di lavoro senza un corrispondente incremento delle risorse e del personale in linea con altri aeroporti che fanno gli stessi movimenti di aeroplani ma che son strutturati in modo diverso. Inoltre, c'è una crescente preoccupazione dovuta alla mancanza di adeguati investimenti nelle tecnologie di supporto.

L'aeroporto di Orio al Serio è uno dei principali hub per i voli low-cost in Italia, con un traffico giornaliero intenso.