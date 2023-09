"Ora pensiamo al sistema trasporti"

Il Lario ha tante potenzialità anche per Luca Leoni, presidente degli Albergatori di Confcommercio Como: "George Clooney è un divo e una persona straordinaria che ha dato una visibilità incredibile al lago, sicuramente la sua partenza se confermata sarà una grande perdita dal punto di vista umano, a livello turistico direi che la notorietà che è stata raggiunta in questi anni, anche grazie alla sua presenza, non si perderà. Ci attendono sfide importanti: ci sono tante cose da migliorare sopratutto nei trasporti. I prossimi obiettivi sono la destagionalizzazione e la delocalizzazione".