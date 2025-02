Operazione antidroga in Vale Seriana: un arresto e due denunce

Bergamo - Operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Clusone con l’arresto di un giovane residente a Castione della Presolana. Denunciati due fratelli residenti a Clusone.

L’operazione iniziata alle prime luci dell’alba è stata avviata dai militari della stazione di Gandino i quali, dovendo dare esecuzione ad un decreto di perquisizione personale e locale emesso dalla procura nei confronti del soggetto poi arrestato, trovavano a casa del 25enne circa 1.300 grammi di marijuana, 300 di hascisc e 15 grammi di cocaina, 2mila euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento e la sua lavorazione. Il giovane, già conosciuto negli ambienti dello spaccio, a partire dal gennaio dello scorso anno, era sospettato di svolgere l’attività in più comuni della Valle Seriana, per la quale era stato già denunciato dai militari della Compagnia di Clusone. A a seguito delle indagini veniva disposta l’emissione del citato decreto di perquisizione nei confronti dell’indagato.

Gli ulteriori sviluppi investigativi, emersi nelle fasi dell’esecuzione del provvedimento, determinavano il coinvolgimento di due fratelli di Clusone del 2003 e del 2007. All’esito di ulteriori ricerche presso il domicilio del primo venivano trovati 24 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, materiale per confezionamento, due bilancini di precisione, mentre nella disponibilità del fratello minore, veniva recuperato un involucro in cellophane contenente grammi 6 di sostanza stupefacente di tipo hascisc. Dei tre indagati, attualmente disoccupati, due dovranno rispondere dell’accusa di traffico di sostanze stupefacenti, mentre il giovane del 2007 è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’arrestato ora si trova ai domiciliari.