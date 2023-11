Operatori sociali, vari posti. Cooperativa sociale cerca per Centri di Accoglienza nel Meratese e in Valsassina; Requisiti: diploma di scuola superiore in ambito socialeeducativolinguisticoprofessionale; in possesso di patente B e automunito; conoscenza della lingua inglese e francese; Contratto a tempo determinato su turni; Candidature su www.leccolavoro.it, codice 7779.