"Nuove offerte di lavoro in Lombardia: scopri i dettagli!"

Impiegato tecnico controllo qualità, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Cazzano Sant’Andrea. Centro per l’impiego di Albino: codice 20122. Assistente studio odontoiatrico, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Bergamo. Centro per l’impiego di Bergamo: codice 20067. Disegnatore meccanico 3D, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Grassobbio. Centro per l’impiego di Bergamo: codice 19133. Perito meccanico (meccatronico), 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Grumello del Monte. Centro per l’impiego di Grumello del Monte: codice 19116. Impiegato ufficio logistica, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Suisio. Centro per l’impiego di Ponte San Pietro: codice 19809. Apprendista tornitore, 1 posto. Contratto: apprendistato. Sede di lavoro: Antegnate. Centro per l’impiego di Romano di Lombardia: codice 20161. Cameriere di sala, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Spinone al Lago. Centro per l’impiego di Trescore Balneario: codice 18287