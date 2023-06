Nuova Giunta al lavoro "Più attenti all’ambiente"

"Dobbiamo passare dal successo culturale alla responsabilità ambientale". Poche parole, chiare, per definire la linea dell’amministrazione bresciana a guida Laura Castelletti. La neo sindaca l’ha ribadito alla presentazione della Giunta, a meno di 3 settimane dalla vittoria al 1° turno. "Questa è la missione che la città ha messo nelle mani della nostra Giunta", ha ricordato nel foyer del Teatro Grande. "Qui abbiamo aperto l’anno di Capitale italiana della cultura con Mattarella. Il successo di questi primi 4 mesi non è casuale, ma frutto della capacità e dell’entusiasmo di associazioni, quartieri, aziende, volontari. Ora con la stessa forza dobbiamo passare alla responsabilità ambientale". Per questo è arrivato il primo annuncio: è stata già costituita la cabina di regia per la transizione ecologica, che da punto del programma diventa gruppo di lavoro interdisciplinare, composta da Castelletti, coordinato dall’assessore alle Politiche della Mobilità (nonché vicesindaco) Federico Manzoni, e dagli assessori alla Transizione ecologica Camilla Bianchi, all’Innovazione Andrea Poli ed alla Rigenerazione urbana Michela Tiboni. La cabina di regia rispecchia la composizione della Giunta, età media inferiore ai 45 anni, che mette insieme continuità e volti nuovi. Proseguono il lavoro di assessori Manzoni (Mobilità, Patrimonio, Servizi Istituzionali), Alessandro Cantoni (Sport, Politiche per la Casa, Housing sociale), Marco Fenaroli (Famiglia, Persona e la Longevità, Welfare e Salute), Valter Muchetti (Lavori pubblici, Sicurezza e Polizia Locale, Protezione civile e Partecipazione), Tiboni (Rigenerazione urbana per lo sviluppo sostenibile, Pianificazione urbanistica, Edilizia Privata ed Energia). New entry, ma non per esperienza e competenza, Andrea Poli (Attività produttive, Turismo, Innovazione sociale ed economica e Transizione digitale), Marco Garda (Risorse dell’Ente Comune e Risorse umane), Anna Frattini (Politiche educative, Pari opportunità, Politiche giovanili e Sostenibilità sociale), Camilla Bianchi (Transizione ecologica, Ambiente e al Verde). Ultimo nodo da sciogliere il presidente del Consiglio, carica per la quale sono in corsa Roberto Cammarata (già Presidente nei 5 anni precedenti) e Roberto Rossini (fra i più votati alle elezioni). Federica Pacella