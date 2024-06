Nove omicidi in provincia. Gli autori tutti in manette

Particolarmente intensa è stata l’attività di contrasto alla violenza di genere. Parliamo di reati nell’ambito del "codice rosso". Lo scorso anno sono state arrestate 48 persone, denunciate in stato di libertà 821, inoltre sono state eseguite ulteriori 128 misure cautelari e precautelari dell’allontanamento della casa familiare. Sono solo alcuni dati estrapolati dal bilancio annuale degli interventi svolti sul territorio dai carabinieri del Comando provinciale di Bergamo. Dati forniti in occasione della festa dell’Arma. La cerimonia ieri alla caserma "Forleo", sede del Comando provinciale. A fare gli onori di casa il colonnello Salvatore Sauco, comandante provinciale. Per quanto riguarda l’attività di prevenzione, sono stati effettuati mediamente 95 servizi sul territorio al giorno. Nel corso dei quali sono stati controllati oltre 130mila persone. Sono 800 quelle arrestate, più di 7800 quelle denunciate in stato di libertà. Nove gli omicidi i cui autori sono stati tutti arrestati. Sette quelli tentati. Sul fronte della droga, sono stati sequestrati 327 chili di sostanza stupefacente tipo cocaina, hascisc, marijuana e metamfetamine, 630 piante di marijuana. Ben 154 le persone arrestate, 366 quelle denunciate. F.D.