Non gradisce la potatura. Spara, arrestato

Avrebbe potuto provocare morti e feriti con le armi che deteneva illegalmente e che ha utilizzato senza alcun timore o remora. Per fortuna nessuno si è fatto male, nonostante abbia esploso un colpo di arma da fuoco dalla finestra di casa sua. È accaduto a Nave, quando i carabinieri hanno arrestato in flagranza un italiano pregiudicato per detenzione di armi clandestine, denunciandolo per violenza privata, detenzione illegale di armi da sparo e ricettazione. I fatti sono stati segnalati al 112 da alcuni residenti di via Montecchio, che hanno visto un uomo armato sporgersi dalla finestra di un’abitazione e sparare con un fucile. I carabinieri dopo aver posto in sicurezza l’area sono entrati nell’abitazione da cui l’uomo aveva sparato. Nell’edificio passato al setaccio sono stati rinvenuti e sequestrati quattro fucili, oltre a numerose munizioni, tutte illegalmente detenute. Dalle dichiarazioni rese dai presenti, l’uomo avrebbe esploso un colpo di fucile all’indirizzo di alcuni vicini di casa intenti a potare alcune piante, senza colpirli. Due fucili sono risultati privi di matricole, e pertanto “clandestini” e uno oggetto di furto a Gavardo nel 1992. In sede di udienza, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, applicando la misura della custodia cautelare in carcere. Mi.Pr.