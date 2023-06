Nocivelli ABP S.p.A. e Pavoni S.p.A. aggiudicano lotti per Ospedali e Case di comunità in Lombardia L'azienda franciacortina Nocivelli ABP S.p.A. si è aggiudicata, in raggruppamento temporaneo con Pavoni S.p.A., quattro lotti di una gara d'appalto per la realizzazione di ospedali e case di comunità in Brescia, Lecco e Mantova. Investimento di circa 21,8 milioni di euro.