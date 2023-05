"No ai tavolini della pizzeria dentro il parco"

ISEO (Brescia)

A Iseo è scontro sulla presenza all’interno di parco Garelli, una piccola e pittoresca area verde in riva al lago, dei tavolini di una pizzeria, che utilizza il gradino come proprio plateatico che va ad aggiungersi a quello che ha all’esterno del locale. E il caso diventa “politico“ perché vede le minoranze opporsi alla maggioranza, che a sua volta spiega che la pizzeria ha dei documenti che le consentirebbero di utilizzare il parco fino a fine anno. Intanto gli iseani si lamentano, perché fino a prima del Covid quel giardino era sempre stato riservato al pubblico e ne era vietato l’uso commerciale. Terminata la pandemia e quindi terminate le facilitazioni previste, secondo le minoranze dovrebbe tornare solo ad uso libero della popolazione e dei turisti. "Il giardino va restituito agli Iseani – spiega Pieranna Faita, a capo di Progetto Iseo – non vediamo perché proprio quella pizzeria debba usarlo, ad esempio. È un luogo per la gente e da essa deve essere liberamente fruibile. Abbiamo inviato un’interpellanza urgente sulla questione. Aspettiamo risposte". Il vicesindaco di Iseo Cristian Quetti ha precisato di avere negato, lo scorso aprile, l’uso del giardino al locale. "La società però ha depositato una comunicazione in cui annunciava l’estensione dell’occupazione - ha rimarcato - fino a fine anno allegando un parere legale". Intanto l’Autorità di Bacino, dato che il parco ricade in area demaniale, ha rimarcato che la convenzione col Comune di Iseo prevede solo l’uso pubblico. In paese è cominciata una raccolta firme e molti stanno pensando a manifestare il proprio dissenso recandosi nel parco con un sigaro mentre i camerieri servono i loro clienti. M.Pr.